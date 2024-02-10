Или бусы с ТЦК, или электронные повестки: в Раде ищут консенсус по законопроекту о мобилизации

Народные депутаты Украины перед вторым чтением законопроекта о мобилизации выбирают между электронными повестками и автобусами с сотрудниками из военкоматов, поскольку для военнообязанных нужно принуждение для помощи в армии.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде.

По его словам, сейчас депутаты обсуждают варианты и ищут компромисс по законопроекту о мобилизации №10449. Одной из тем обсуждения является стимулирование военнообязанных украинцев, которое может происходить через электронные повестки, или печально известные автобусы с сотрудниками ТЦК на улицах.

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— Для этого надо всех (военнообязанных, — Ред.) иметь в одной системе. Мы приняли уже закон №10062, который позволяет сделать в реестре Оберег Министерства обороны всех военнообязанных…. Для чего это? Для того, чтобы мы поняли, сколько вообще людей, которые могут быть, в теории, призваны. Таким образом спланировать разумную мобилизацию, — говорит Арахамия.

При этом он признает, что в парламенте понимают, что в вопросе мобилизации необходимо принуждение.

— То, что предложили сейчас в Министерстве обороны и Генеральном штабе — все арестовать и так далее — не подходит. Это слишком жестко, во-первых. Во-вторых, у государства вообще нет мощностей всех этих людей заставить и арестовывать, потом уголовные производства и так далее. Я думаю, что это просто по мертвому кругу мы идем. Но надо иметь какое-то принуждение, — говорит нардеп.

Он добавляет, что окончательного решения среди нардепов еще нет, но в Раде “будут искать баланс” между первым и вторым чтением.

— Думаю, что найдем в конце концов какое-то компромиссное решение, которое позволит, с одной стороны, стимулировать людей это делать, с другой стороны, тогда их наказывать как-то, но, как говорится, не летально. Идет большая дискуссия. Или люди в конце концов скажут: да пусть они по улицам ездят, как сейчас, не надо ничего электронного. Я тоже допускаю, что может быть и такой сценарий, если будет консенсус определенный политический, — резюмировал он.

Этому предшествовало принятие Верховной Радой законопроекта о мобилизации №10449 в первом чтении.

Законопроект имеет нормы о вручении повесток через электронный кабинет и ответственность для тех, кто уклоняется от воинского долга.

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