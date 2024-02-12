Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ

Ллойд Остін

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин вынужден отменить свой визит в Брюссель на 19-й саммит Рамштайн, запланированный на 14 февраля, поскольку остается под наблюдением врачей в больнице.

По этой причине Рамштайн и встреча министров обороны стран НАТО, которая будет проходить 15 февраля, состоятся в формате онлайн-конференции.

Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Остина, не может пока дать прогноз, как долго он будет находиться в больнице.

Сейчас смотрят

При этом врачи отметили, что текущая проблема американского чиновника с мочевым пузырем  не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление от рака.

Болезнь Ллойда Остина

1 января 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу из-за осложнений после операции.

В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

Читайте также
Ллойд Остин болеет раком и скрыл это от Байдена: реакция Белого дома
Ллойд Остін

Источник: Reuters, CNN
Брюссель, Ллойд Остин, Онкология, Пентагон, Рамштайн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Главу Пентагона перевели в отделение интенсивной терапии: что известно о его состоянии
Ллойд Остін
Что известно о ЗРК NASAMS: тактико-технические характеристики
NASAMS
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
Стало известно, когда и где пройдет следующее заседание Рамштайн
Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
Если прекратить поддержку Украины, это поощрит к большей агрессии не только РФ, но и Китай — Пентагон
Сабріна Сінгх
Видео
Не исключен российский интерес: скандал на границе с Польшей с высыпанным зерном

Зерно, собранное под обстрелами на заминированных полях, которое просто так высыпают на землю — это удар по самому больному для всех украинцев. Провокация, которую устроили поляки на границе, возмутила всех водителей.

Оксана Михайлова, Мирослава Прокопюк
Экс-нардепу Пашинскому объявили о подозрении за… | Новости Факты ICTV за 12.02.202
Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
Уничтожают украинское! Поляки рассыпали зерно на границе | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
В Молдове упал российский Шахед! 50 килограммов взрывчатки | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
Новые удары по Харьковщине, есть прилеты… | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь