Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин вынужден отменить свой визит в Брюссель на 19-й саммит Рамштайн, запланированный на 14 февраля, поскольку остается под наблюдением врачей в больнице.
По этой причине Рамштайн и встреча министров обороны стран НАТО, которая будет проходить 15 февраля, состоятся в формате онлайн-конференции.
Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Остина, не может пока дать прогноз, как долго он будет находиться в больнице.
При этом врачи отметили, что текущая проблема американского чиновника с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление от рака.
Болезнь Ллойда Остина
1 января 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу из-за осложнений после операции.
В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.