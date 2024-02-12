Остин не сможет приехать на Рамштайн-19, он остается в больнице — СМИ

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин вынужден отменить свой визит в Брюссель на 19-й саммит Рамштайн, запланированный на 14 февраля, поскольку остается под наблюдением врачей в больнице.

По этой причине Рамштайн и встреча министров обороны стран НАТО, которая будет проходить 15 февраля, состоятся в формате онлайн-конференции.

Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Остина, не может пока дать прогноз, как долго он будет находиться в больнице.

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При этом врачи отметили, что текущая проблема американского чиновника с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление от рака.

Болезнь Ллойда Остина

1 января 2024 года глава Пентагона Ллойд Остин попал в больницу из-за осложнений после операции.

В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

Источник : Reuters, CNN

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