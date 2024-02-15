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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Весной увидим: Буданов о поставках самолетов F-16 в Украину

Весной увидим: Буданов о поставках самолетов F-16 в Украину
Фото: Факти ICTV

Во время заседания Рамштайн-19 обсуждался вопрос поставки истребителей F-16 в Украину. Сейчас идет финальный этап в вопросе передачи этих самолетов для украинских пилотов.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Фактам ICTV.

Когда F-16 будут в Украине

— Да, по F-16 вопрос решен. Я думаю, что все знают. Здесь были подробности, но они касаются технических вопросов, передачи, готовности принимать, инфраструктуры, готовности к обслуживанию этих самолетов, подготовки летного и аэродромного состава. Это чисто технические вопросы. Но вопрос решен, — отметил Буданов.

На уточняющий вопрос, когда самолеты F-16 можно будет увидеть в Украине, руководитель ГУР отметил, что уже идет финальный этап.

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— Подождите. Это уже быстро. Это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение, поэтому все могут вычислить. Это не так уж и сложно. Я надеюсь, что именно весной их и увидим, — сказал Кирилл Буданов.

На заседании Рамштайн-19 министры обороны разных стран обсудили краткосрочные потребности Украины. Среди главных тем — поставки артиллерии, противовоздушной обороны, совместное производство дронов для ВСУ.

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Весной увидим: Буданов о поставках самолетов F-16 в Украину

Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Кирилл Буданов, Літаки, Міноборони України, Рамштайн, Разведка, український пілот
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