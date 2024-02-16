Изнасиловал 15-летнюю на свидании в День святого Валентина: в Ровенской области задержали мужчину

В Ровно 35-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки, отправлен под стражу на два месяца.

Согласно материалам следствия, он познакомился с 15-летней студенткой в интернете и некоторое время они общались онлайн.

14 февраля новые знакомые решили встретиться и несовершеннолетняя села к мужчине в машину. Поначалу он катал ее по городу, а затем вывез в безлюдное место.

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— Мужчина, который знал о юном возрасте девушки, сначала покатал ее на авто по городу, а затем уехал в безлюдное место. Там, несмотря на сопротивление жертвы, изнасиловал ее и увез домой, — сообщают правоохранители.

Пострадавший ребенок сразу рассказал о случившемся матери, а та вызвала полицию. Девочка находилась в шоковом состоянии и не могла ни описать внешность злоумышленника, ни его автомобиль.

— Оперативники Ровенского РУП совместно с коллегами из областного управления на протяжении ночи проводили розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника. При силовой поддержке РПОН он был задержан по месту жительства в областном центре, — указали правоохранители.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетней). Подозреваемому грозит до 12 лет заключения.

Источник : Нацполиция

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