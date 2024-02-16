Зґвалтував 15-річну на побаченні у День святого Валентина: на Рівненщині затримали чоловіка

У Рівному 35-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки, відправлено під варту на два місяці.

Згідно з матеріалами слідства, він познайомився з 15-річною студенткою в інтернеті і деякий час вони спілкувалися онлайн.

14 лютого нові знайомі вирішили зустрітися і неповнолітня сіла до чоловіка в машину. Спочатку він катав її містом, а потім вивіз у безлюдне місце.

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— Чоловік, який достеменно знав про юний вік дівчини, спочатку покатав її авто містом, а потім поїхав у безлюдне місце. Там, незважаючи на опір жертви, зґвалтував її та відвіз додому, – повідомляють правоохоронці.

Постраждала дитина відразу розповіла про те, що трапилося, матері, а та викликала поліцію. Дівчинка перебувала у шоковому стані та не могла ані описати зовнішність зловмисника, ані його автомобіль.

— Оперативники Рівненського РУП спільно з колегами з обласного управління протягом ночі проводили розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника. За силової підтримки РПОП його було затримано за місцем проживання в обласному центрі, – зазначили правоохоронці.

За фактом події порушено кримінальне провадження за ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

Джерело : Нацполіція

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