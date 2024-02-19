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Одевали противогаз и били — подросток из Купянского района узнал своих палачей

Артур Козаченко
Фото: Факти ICTV

Артур Козаченко из села Осиново Купянского района Харьковской области в августе 2022 года попал в застенки, обустроенные российской армией в местном отделении полиции. В течение 16 дней его удерживали в нечеловеческих условиях, били, пытали, душили противогазом.

Нелюди знали, что он еще ребенок — на момент задержания ему едва исполнилось 16 лет. Не остановило палачей и то, что парень — сирота. Следствию удалось установить, кто подвергал пыткам ребенка.

Артур

Мы встречаемся с Артуром в Харькове, куда он приехал по просьбе следователей. Ему 17, хотя по телосложению кажется, что не больше 14. Худой. Когда улыбается — опускает глаза. Говорит отрывочными фразами, долго подбирает слова, описать события, которые происходили с ним в августе 2022 года, ему, кажется, трудно.

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— Он — сирота, не ходил в школу, он неграмотный, — объясняет молодая женщина, приехавшая вместе с ним.

Юлія Семенова

Фото: Факти ICTV/Олександр Миронюк

Это Юлия Семенова, жена двоюродного брата Артема, их семья воспитывает подростка, говорит, а сама пытается оформить над ним опекунство.

Артур живет в селе Осиново, расположенном в 10 км от Купянска. В августе 2022 года его задержали вооруженные мужчины в балаклавах.

— Друг живет через огород, мы сидели, играли в компьютере, а тут комендантский час. Я шел домой, и четверо или трое бросили на голову мешок, привезли в райотдел и отдали другим, — рассказывает Артур.

Парень сказал своим похитителям, что он подросток, однако ни они, ни палачи, которые в дальнейшем подвергали его пыткам, на это не обращали внимания.

Юлия пыталась разыскать парня — утром увидела, что тот не ночевал дома, и начала обивать пороги во всех инстанциях. Наконец так называемые милиционеры сообщили — Артур у них за нарушение комендантского часа. Просила выпустить парня, потому что он несовершеннолетний, однако безрезультатно.

Тогда женщина решила пожаловаться в так называемую администрацию Купянска. К ней вышел военный в российской форме и посоветовал не рыпаться, иначе будет хуже.

— Они мне сказали: “Значит, ваш мальчик что-то нарушил, раз его задержали”. Я говорю: “Он нарушил комендантский час! Он еще ребенок! Я буду на вас жаловаться!”. А он говорит: “Если хотите спокойно жить, сидите и не рыпайтесь, пока он не отсидит свой срок”, — рассказывает Юлия.

Разрешили дважды в неделю приносить передачки, вспоминает Юлия. Уже потом, говорит, узнала, что до Артура мало что доходило — оккупанты даже воровали у ребенка еду.

— Еду передавали только вареную, а то, что мы покупали — колбасу, печенье, пусть понемногу, потому что в оккупации все было дорого, — этого он не видел. У него был огромный гнойный чирей на животе, я спросила откуда, потому что мы же ему передавали теплые вещи, одеяло, но ему не передавали, он спал на полу, — говорит женщина.

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Пытки

Артур сидел вместе с еще пятью мужчинами. Места на всех не хватало. Это была двухместная небольшая камера изолятора временного содержания с деревянными нарами, которые Артур почему-то называет “кроватками”.

— Так две кроватки, рукомойник и туалет. Я на полу спал, потому что места не хватало. Дважды в день давали макароны и два куска хлеба, — вспоминает парень.

Почти сразу после задержания Артура повели на допрос, который длился несколько часов.

— Начали бить, допрашивать, кто украинец, кто за Украину, кто чем занимается. Заставляли приседать, отжиматься, по ногам били, по телу. Второй противогаз одевал, я начал задыхаться, и третий вот сюда бил, — показывает парень на грудную клетку.

Протигаз

Фото: Нацполіція

Больше Артура на допрос не водили, но и на волю не отпускали. Парень пробыл в застенках 16 суток. А когда наконец его отпустили, приказали каждое утро приходить на “отработку”.

— Работать на них — машины мыть, мести, дрова рубить, и я ходил, а потом наши пришли, — говорит Артур, имея в виду сентябрьское контрнаступление 2022 года.

Следствие

После освобождения Купянска в сентябре 2022 года следователи нашли застенки, в которых рашисты удерживали гражданских, в том числе и Артура.

— На территории Харьковщины следователи обнаружили 28 застенков. Самые большие зафиксировали в Купянске. В помещении изолятора временного содержания россияне обустроили настоящий застенок — они удерживали там более 150 человек одновременно, хотя помещение рассчитано только на 45. Сейчас у нас 77 пострадавших в уголовном производстве. Истории, которые они рассказывают, ужасные, — рассказывает начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Почти всех пленных рашисты пытали электрическим током, били, некоторые находились под так называемым арестом более 100 дней, рассказывает следователь. Пыткам подвергались как мужчины, так и женщины.

— Почти всех пытали электрическим током, почти всех били, без разницы — мужчина или женщина, ко всем нелюди-каты относились с пренебрежением, били и пытали, — говорит Болвинов.

По описаниям Артура составили фотороботы его обидчиков. Позже парень узнает каждого по фотографии, которые есть в созданной правоохранителями базе российских преступников.

Артур Козаченко
Фото: Нацполіція
Кати Артура Козаченка
Фото: Нацполіція
Кати Артура Козаченка
Фото: Нацполіція
Кати Артура Козаченка
Фото: Нацполіція
Артур Козаченко
Кати Артура Козаченка
Кати Артура Козаченка
Кати Артура Козаченка

Палачи

Мужчины, которых Артур узнал по фото, оказались гражданами Украины, которые во время оккупации перешли на сторону врага. Двое из них — бывшие полицейские, их уволили из рядов полиции за государственную измену. Еще один гражданский — безработный, который по собственному желанию служил оккупантам.

Их преступление особенно дерзкое, ведь совершалось в отношении несовершеннолетнего ребенка, говорит Александр Шевченко — начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Харьковской областной прокуратуры. Нелюди понимали, что парню всего 16 лет, однако это их не остановило, говорит прокурор.

Олександр Шевченко

Фото: Факти ICTV/Олександр Миронюк

— Даже по внешним признакам видно, что это несовершеннолетний парень. Но была задача выбить из него данные о проукраински настроенных гражданах. В то время на оккупированной территории происходили так называемые фильтрационные мероприятия, когда искали людей с проукраинской позицией, — рассказывает Шевченко.

Всем троим объявлено о подозрениях заочно, потому что они сбежали в Российскую Федерацию. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны и коллаборационистскую деятельность — это до 15 лет тюрьмы, говорит Шевченко.

— По оперативным данным, все они выехали на территорию РФ. По завершению расследования будет инициировано специальное судебное разбирательство, по результатам которого будет получено судебное решение, а дальше — розыск, международный розыск и все механизмы, чтобы установить их местонахождение, доставить в Украину и наказать согласно нашим законам, — говорит Шевченко.

Это уже не первый известный случай так называемого ареста и подвергания пыткам рашистами несовершеннолетних. Летом 2022 года в плену побывала учительница из Балаклеи — ее закрыли в камере вместе с несовершеннолетней дочерью. Об этом читайте в статье на Фактах ICTV.

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Армия России, Война в Украине, Військові злочини, Куп'янськ, Избиение, Російська агресія, Харьковская область
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