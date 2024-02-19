Одевали противогаз и били — подросток из Купянского района узнал своих палачей

Артур Козаченко из села Осиново Купянского района Харьковской области в августе 2022 года попал в застенки, обустроенные российской армией в местном отделении полиции. В течение 16 дней его удерживали в нечеловеческих условиях, били, пытали, душили противогазом.

Нелюди знали, что он еще ребенок — на момент задержания ему едва исполнилось 16 лет. Не остановило палачей и то, что парень — сирота. Следствию удалось установить, кто подвергал пыткам ребенка.

Артур

Мы встречаемся с Артуром в Харькове, куда он приехал по просьбе следователей. Ему 17, хотя по телосложению кажется, что не больше 14. Худой. Когда улыбается — опускает глаза. Говорит отрывочными фразами, долго подбирает слова, описать события, которые происходили с ним в августе 2022 года, ему, кажется, трудно.

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— Он — сирота, не ходил в школу, он неграмотный, — объясняет молодая женщина, приехавшая вместе с ним.

Это Юлия Семенова, жена двоюродного брата Артема, их семья воспитывает подростка, говорит, а сама пытается оформить над ним опекунство.

Артур живет в селе Осиново, расположенном в 10 км от Купянска. В августе 2022 года его задержали вооруженные мужчины в балаклавах.

— Друг живет через огород, мы сидели, играли в компьютере, а тут комендантский час. Я шел домой, и четверо или трое бросили на голову мешок, привезли в райотдел и отдали другим, — рассказывает Артур.

Парень сказал своим похитителям, что он подросток, однако ни они, ни палачи, которые в дальнейшем подвергали его пыткам, на это не обращали внимания.

Юлия пыталась разыскать парня — утром увидела, что тот не ночевал дома, и начала обивать пороги во всех инстанциях. Наконец так называемые милиционеры сообщили — Артур у них за нарушение комендантского часа. Просила выпустить парня, потому что он несовершеннолетний, однако безрезультатно.

Тогда женщина решила пожаловаться в так называемую администрацию Купянска. К ней вышел военный в российской форме и посоветовал не рыпаться, иначе будет хуже.

— Они мне сказали: “Значит, ваш мальчик что-то нарушил, раз его задержали”. Я говорю: “Он нарушил комендантский час! Он еще ребенок! Я буду на вас жаловаться!”. А он говорит: “Если хотите спокойно жить, сидите и не рыпайтесь, пока он не отсидит свой срок”, — рассказывает Юлия.

Разрешили дважды в неделю приносить передачки, вспоминает Юлия. Уже потом, говорит, узнала, что до Артура мало что доходило — оккупанты даже воровали у ребенка еду.

— Еду передавали только вареную, а то, что мы покупали — колбасу, печенье, пусть понемногу, потому что в оккупации все было дорого, — этого он не видел. У него был огромный гнойный чирей на животе, я спросила откуда, потому что мы же ему передавали теплые вещи, одеяло, но ему не передавали, он спал на полу, — говорит женщина.

Пытки

Артур сидел вместе с еще пятью мужчинами. Места на всех не хватало. Это была двухместная небольшая камера изолятора временного содержания с деревянными нарами, которые Артур почему-то называет “кроватками”.

— Так две кроватки, рукомойник и туалет. Я на полу спал, потому что места не хватало. Дважды в день давали макароны и два куска хлеба, — вспоминает парень.

Почти сразу после задержания Артура повели на допрос, который длился несколько часов.

— Начали бить, допрашивать, кто украинец, кто за Украину, кто чем занимается. Заставляли приседать, отжиматься, по ногам били, по телу. Второй противогаз одевал, я начал задыхаться, и третий вот сюда бил, — показывает парень на грудную клетку.

Больше Артура на допрос не водили, но и на волю не отпускали. Парень пробыл в застенках 16 суток. А когда наконец его отпустили, приказали каждое утро приходить на “отработку”.

— Работать на них — машины мыть, мести, дрова рубить, и я ходил, а потом наши пришли, — говорит Артур, имея в виду сентябрьское контрнаступление 2022 года.

Следствие

После освобождения Купянска в сентябре 2022 года следователи нашли застенки, в которых рашисты удерживали гражданских, в том числе и Артура.

— На территории Харьковщины следователи обнаружили 28 застенков. Самые большие зафиксировали в Купянске. В помещении изолятора временного содержания россияне обустроили настоящий застенок — они удерживали там более 150 человек одновременно, хотя помещение рассчитано только на 45. Сейчас у нас 77 пострадавших в уголовном производстве. Истории, которые они рассказывают, ужасные, — рассказывает начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Почти всех пленных рашисты пытали электрическим током, били, некоторые находились под так называемым арестом более 100 дней, рассказывает следователь. Пыткам подвергались как мужчины, так и женщины.

— Почти всех пытали электрическим током, почти всех били, без разницы — мужчина или женщина, ко всем нелюди-каты относились с пренебрежением, били и пытали, — говорит Болвинов.

По описаниям Артура составили фотороботы его обидчиков. Позже парень узнает каждого по фотографии, которые есть в созданной правоохранителями базе российских преступников.

Палачи

Мужчины, которых Артур узнал по фото, оказались гражданами Украины, которые во время оккупации перешли на сторону врага. Двое из них — бывшие полицейские, их уволили из рядов полиции за государственную измену. Еще один гражданский — безработный, который по собственному желанию служил оккупантам.

Их преступление особенно дерзкое, ведь совершалось в отношении несовершеннолетнего ребенка, говорит Александр Шевченко — начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Харьковской областной прокуратуры. Нелюди понимали, что парню всего 16 лет, однако это их не остановило, говорит прокурор.

— Даже по внешним признакам видно, что это несовершеннолетний парень. Но была задача выбить из него данные о проукраински настроенных гражданах. В то время на оккупированной территории происходили так называемые фильтрационные мероприятия, когда искали людей с проукраинской позицией, — рассказывает Шевченко.

Всем троим объявлено о подозрениях заочно, потому что они сбежали в Российскую Федерацию. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны и коллаборационистскую деятельность — это до 15 лет тюрьмы, говорит Шевченко.

— По оперативным данным, все они выехали на территорию РФ. По завершению расследования будет инициировано специальное судебное разбирательство, по результатам которого будет получено судебное решение, а дальше — розыск, международный розыск и все механизмы, чтобы установить их местонахождение, доставить в Украину и наказать согласно нашим законам, — говорит Шевченко.

Это уже не первый известный случай так называемого ареста и подвергания пыткам рашистами несовершеннолетних. Летом 2022 года в плену побывала учительница из Балаклеи — ее закрыли в камере вместе с несовершеннолетней дочерью. Об этом читайте в статье на Фактах ICTV.

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