Мариуполь невозможно было спасти от российской оккупации, поскольку силы врага преобладали в несколько раз.

Об этом в интервью проекту Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, имеющимися у ВСУ силами было невозможно спасти город от оккупации, потому что преобладание противника было где-то 1 до 7, а то и до 10.

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Для прорыва нужно было минимум три-четыре бригады, чтобы провести контрудар.

— У меня одна была бригада и то неполная, которую я снял с переднего края. Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же 10 бригад были бы в окружении, — подчеркнул военный.

По словам командующего Сухопутными войсками, Мариупольская группировка спасла Юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

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Ударную группировку Силам обороны не удалось сделать, потому что пошла другая группировка врага со стороны Харьковской области, и через Изюм оккупанты нанесли ВСУ новый удар в спину.

— Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась. Харьковская группировка была остановлена, нанесено достаточно мощное поражение. Противник, понеся потери, остановился и началась позиционная оборона. Где-то с середины марта мы стабилизировали линию и перешли к позиционной обороне, — рассказал командующий Сухопутными войсками.

По его словам, очень важным городом была Волноваха. Был период, когда она в течение недели переходила ежедневно из рук в руки. А потом ее просто сравняли с землей.

Волноваха — это был ключевой населенный пункт, из которого Силы обороны могли провести контрудар в сторону Мариуполя. А враг сделал все, чтобы выбить наши войска. Больше недели шел бой именно за Волноваху. Однако огромное преимущество в силах и средствах дало оккупантам возможность держать город.

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