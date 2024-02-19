Мариуполь невозможно было спасти от российской оккупации, поскольку силы врага преобладали в несколько раз.

Об этом в интервью проекту Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, имеющимися у ВСУ силами было невозможно спасти город от оккупации, потому что преобладание противника было где-то 1 до 7, а то и до 10.

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Для прорыва нужно было минимум три-четыре бригады, чтобы провести контрудар.

— У меня одна была бригада и то неполная, которую я снял с переднего края. Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же 10 бригад были бы в окружении, — подчеркнул военный.

По словам командующего Сухопутными войсками, Мариупольская группировка спасла Юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

Ударную группировку Силам обороны не удалось сделать, потому что пошла другая группировка врага со стороны Харьковской области, и через Изюм оккупанты нанесли ВСУ новый удар в спину.

— Я вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли. Бригада прекрасно справилась. Харьковская группировка была остановлена, нанесено достаточно мощное поражение. Противник, понеся потери, остановился и началась позиционная оборона. Где-то с середины марта мы стабилизировали линию и перешли к позиционной обороне, — рассказал командующий Сухопутными войсками.

По его словам, очень важным городом была Волноваха. Был период, когда она в течение недели переходила ежедневно из рук в руки. А потом ее просто сравняли с землей.

Волноваха — это был ключевой населенный пункт, из которого Силы обороны могли провести контрудар в сторону Мариуполя. А враг сделал все, чтобы выбить наши войска. Больше недели шел бой именно за Волноваху. Однако огромное преимущество в силах и средствах дало оккупантам возможность держать город.

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