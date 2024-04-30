Во вторник, 30 апреля, в Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой Свободы украинского народа.

Об этом сообщила КГВА.

Указано, что демонтаж может занять несколько дней – из-за массивности конструкции. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000-7 000 кг.

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Предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

— В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова, — говорится в сообщении.

Арка Свободы украинского народа: что известно

Сначала памятник назывался арка Дружбы народов. Ее открыли в 1982-м в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-й годовщины образования СССР.

Под аркой находились две скульптурные группы. Одна из них — скульптура двух рабочих, которая символизировала “воссоединение Украины с РФ”.

Вторая группа скульптур олицетворяет Переяславскую раду — военный совет, который гетман Богдан Хмельницкий созвал в 1654 году. Следствием Переяславской рады стало заключение военно-политического союза Гетманщины и Московского царства.

После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы призвали демонтировать арку.

В апреле 2022 года скульптуру двух рабочих-пролетариев демонтировали. Во время демонтажа у фигуры, которая символизировала российского рабочего, отвалилась голова.

В мае 2022 года Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в арку Свободы украинского народа.

17 апреля 2024 года в Минкульте отменили правовой статус бывшей арки Дружбы народов как исторического памятника.

В то же время в КГВА заявили, что арка не будет демонтирована, поскольку это одна из визитных карточек столицы. Смысл архитектурного объекта будет переосмыслен, а также изменена концепция локации вокруг него.

Источник : КГГА

Фото : КГГА

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