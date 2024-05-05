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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У ЗСУ спростували захоплення Росією заводу у Красногорівці

гаубиця М777, ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вчергове заявили про нібито окупацію заводу посеред Красногорівки у Донецькій області, що на Новопавлівському напрямку. Втім у Збройних силах України спростували заяви ворога, вказавши, що російські загарбники регулярно обстрілюються на цьому опорному пункті українськими військами.

Про це у коментарі Liga заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин.

Ситуація у Красногорівці: ЗСУ спростовують захоплення заводу Росією

Напередодні один з російських пропагандистів опублікував відео з безпілотника, де на даху Красногорівського вогнетривкого заводу росіяни встановлюють прапор РФ. Також російські пропагандисти повідомляли, що цей завод нібито повністю захоплений Росією.

Зараз дивляться

Коментуючи це, речник ОСУВ Хортиця вказав, що ворог не полишає спроб штурмувати населений пункт невеликими групами, але Збройні сили України вогнем артилерії та мінометів нівелюють спроби окупантів зайти у місто.

– Частина ворожих груп, які встигли зайти і заховатися на території залишків вогнетривкого заводу, знаходяться під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи для вибиття ворога звідти, – заявив Волошин.

За його словами, Красногорівка перебуває під контролем українських підрозділів, хоч і зазначає, що “ворожа російська пропаганда періодично публікує інформацію, що їхня армія увійшла в місто і десь закріпилась та вивішала своє триколорне ганчір’я, але жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав”.

Назар Волошин каже, що окупанти, які прорвалися штурмовими групами до Красногорівки, перебувають “складному становищі”, оскільки в них практично немає постачання боєкомплекту та підтримки бронетехнікою.

Речник ОСУВ додає, що наразі бої точаться, а українські захисники стримують просування противника вглиб міста. Ситуація знаходиться під контролем України.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян не тільки у районі Красногорівки, але й в районі Георгіївки, Парасковіївки, Урожайного та Водяного Донецької області. Напередодні ворог 15 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 803-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ЛІГА.net
Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Красногорівка
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