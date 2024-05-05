Зеленский в Пасху: С Богом жизнь точно победит смерть
5 мая, в день Пасхи, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам со словами поздравлений.
Поздравление Зеленского с Пасхой
Поздравление с Пасхой Владимир Зеленский записал на фоне Софийского собора.
Глава государства подчеркивает: одной из выставок в соборе посвящены слова из Евангелия от Иоанна: “А Свет во тьме светит, и тьма не окутала его”…
Этими словами, уверен глава страны, можно описать 802 дня сопротивления украинцев.
– Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы. Победу добра и справедливости, победу жизни над смертью. За все это мы боремся 802 дня подряд. 802 дня, когда воля противостоит мраку, доблесть противодействует террору, – отметил президент Украины.
Глава государства отмечает: настоящее показало нам истинное значение любви к ближнему.
В это время, говорит глава страны, все мы стали друг другу ближе, а бывший сосед, постоянно набивавшийся нам в братья, – для нас далек навеки.
– Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече – шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть, – сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины отмечает: написанные в Софии над Орантой слова Бог среди города, и он не пошатнется. Бог поможет ему перед рассветом оправдались.
– Сегодня наша молитва – за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю, усеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, спокойствием, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги, – убежден глава государства.
Свет, продолжает президент Украины, “вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, которые чертами временно оккупированы. Бог вернется в Мариуполь. На терриконы и побережье морей. Так всегда было. Так точно будет”.
Владимир Зеленский отмечает: верит в это каждый день, особенно в этот великий день в Киеве, история которого напоминает, что ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, ни российский террор не смогут стереть нас с лица Земли.
– Сегодня мы молимся за мирную Пасху в мирной Украине и боремся за это. А свет во тьме светит…
С праздником всех вас, дорогие украинцы! Христос воскрес! Воистину воскрес! – сказал в завершение Владимир Зеленский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 802-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.