5 травня, у Великдень, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців зі словами вітання.

Привітання Зеленського з Великоднем

Привітання з Великоднем Володимир Зеленський записав на тлі Софійського собору.

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Глава держави наголошує: одній із виставок у соборі присвячені слова з Євангелія від Іоанна: “А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його”…

Цими словами, певен очільник країни, можна описати 802 дні спротиву українців.

– Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору, – зауважив президент України.

Глава держави наголошує: сьогодення показало нам справжнє значення любові до ближнього.

У цей час, каже очільник країни, всі ми стали одне одному ближчими, а колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, – для нас далекий навіки.

– Він порушив усі заповіді, зажадав нашого дому, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначає: написані в Софії над Орантою слова Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог допоможе йому перед світанком справдилися.

– Сьогодні наша молитва – за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю, всіяну шрамами у вигляді вирв і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги, – переконаний глава держави.

Світло, продовжує далі президент України, “повернеться на всю нашу Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде”.

Володимир Зеленський зазначає: вірить у це щодня, особливо в цей великий день у Києві, історія якого нагадує, що ані ординська навала, ані нацистська окупація, ані російський терор не зможуть стерти нас із лиця Землі.

– Сьогодні ми молимося за мирний Великдень у мирній Україні й боремося за це. А світло у темряві світить… Зі святом усіх вас, дорогі українці! Христос воскрес! Воістину воскрес! – сказав на завершення Володимир Зеленський.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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