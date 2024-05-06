Галущенко о намерениях РФ запустить ЗАЭС: Это грозит ядерным инцидентом
У РФ нет лицензированного персонала для запуска в работу захваченной Запорожской АЭС, поэтому самодеятельность ее специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини.
Чем грозят намерения РФ запустить Запорожскую АЭС
По его словам, лицензию на эксплуатацию ЗАЭС имеют исключительно украинские специалисты, которых оккупанты не допускают на территорию станции.
— Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции — это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права, — объяснил Галущенко.
Он также отметил, что на оккупированном объекте есть существенные технические проблемы из-за завершения сроков использования ядерного топлива и отсутствия достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов после уничтожения русскими Каховской дамбы.
— И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды, — добавил он.
12 апреля издание The Wall Street Journal написало, что Владимир Путин заявил МАГАТЭ о планах перезапустить Запорожскую АЭС, расположенную на оккупированных территориях Украины, что еще больше повышает риск инцидента на крупнейшей в Европе атомной станции.