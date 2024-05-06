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Галущенко о намерениях РФ запустить ЗАЭС: Это грозит ядерным инцидентом

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

У РФ нет лицензированного персонала для запуска в работу захваченной Запорожской АЭС, поэтому самодеятельность ее специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Чем грозят намерения РФ запустить Запорожскую АЭС

По его словам, лицензию на эксплуатацию ЗАЭС имеют исключительно украинские специалисты, которых оккупанты не допускают на территорию станции.

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— Даже если представить, что россияне соберут специалистов в России и привезут на станцию, то это будет нелицензированный персонал. Запуск ими станции — это абсурд. Он невозможен ни в контексте украинского законодательства, ни даже российского и, конечно, международного права, — объяснил Галущенко.

Он также отметил, что на оккупированном объекте есть существенные технические проблемы из-за завершения сроков использования ядерного топлива и отсутствия достаточных объемов воды для эксплуатации реакторов после уничтожения русскими Каховской дамбы.

— И если воды в охладителях хватает, чтобы шесть блоков находились в нерабочем режиме, то для запуска ЗАЭС нужны совсем другие объемы воды, — добавил он.

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Енергодар ЗАЕС

12 апреля издание The Wall Street Journal написало, что Владимир Путин заявил МАГАТЭ о планах перезапустить Запорожскую АЭС, расположенную на оккупированных территориях Украины, что еще больше повышает риск инцидента на крупнейшей в Европе атомной станции.

Источник: Минэнергетики
Война в Украине, Герман Галущенко, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорожская область, Російська агресія
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