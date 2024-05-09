Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Валерий Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Назначение Залужного послом в Британии

Президент Владимир Зеленский 9 мая подписал соответствующий указ №316/2024.

— Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в документе.

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Сегодня глава государства другим указом уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку.

Основанием для отставки с военной службы указано состояние здоровья.

В то же время за Залужным сохраняется право ношения военной формы.

Валерий Залужный находился на должности главнокомандующего ВСУ с 27 июля 2021 года до 8 февраля 2024 года.

Через месяц после увольнения, 7 марта, президент согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

И в тот же день Министерство иностранных дел Украины направило Британии соответствующий запрос на агреман.

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