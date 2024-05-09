Залужный назначен послом Украины в Великобритании
Валерий Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Назначение Залужного послом в Британии
Президент Владимир Зеленский 9 мая подписал соответствующий указ №316/2024.
— Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в документе.
Сегодня глава государства другим указом уволил экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в отставку.
Основанием для отставки с военной службы указано состояние здоровья.
В то же время за Залужным сохраняется право ношения военной формы.
Валерий Залужный находился на должности главнокомандующего ВСУ с 27 июля 2021 года до 8 февраля 2024 года.
Через месяц после увольнения, 7 марта, президент согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
И в тот же день Министерство иностранных дел Украины направило Британии соответствующий запрос на агреман.