Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle
На каком канале идет Евровидение 2024: где посмотреть финал конкурса
В 22:00 по киевскому времени в Мальме начался финал Евровидения 2024. Всего в нем выступит 25 стран, Украина — под 2 номером. Самое время включать телевизоры или свои гаджеты и смотреть конкурс.
На каком канале можно посмотреть Евровидение
Если вы задаетесь вопросом — по какому каналу идет Евровидение, то все очень просто. Посмотреть финал можно на телеканале Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.
Идет прямая трансляция и на официальном YouTube-канале конкурса.
Сейчас смотрят
Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2024 — список смотрите на Фактах ICTV.
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