Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что такое снятый с воинского учета во время военного положения
Биография
Александр Кубраков: биография бывшего вице-премьера-министра инфраструктуры
Инфографика
В Украине вырастут штрафы за уклонение от мобилизации: ВР приняла законопроект
Не ожидаем серьезных прорывов: США ставят под сомнение возможности РФ в Украине
Отсек голову кухонным ножом: на Киевщине мужчина жестоко убил и расчленил сына
Украина
Карина Зуева, редактор раздела Lifestyle

На каком канале идет Евровидение 2024: где посмотреть финал конкурса

Коли фінал Євробачення 2024
Фото: Depositphotos

В 22:00 по киевскому времени в Мальме начался финал Евровидения 2024. Всего в нем выступит 25 стран, Украина — под 2 номером. Самое время включать телевизоры или свои гаджеты и смотреть конкурс.

На каком канале можно посмотреть Евровидение

Если вы задаетесь вопросом — по какому каналу идет Евровидение, то все очень просто. Посмотреть финал можно на телеканале Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Идет прямая трансляция и на официальном YouTube-канале конкурса.

Сейчас смотрят

Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2024 — список смотрите на Фактах ICTV.

Читайте также
Как проголосовать за Украину в финале Евровидения 2024
Alyona Alyona, Jerry Heil на Євробаченні 2024

Евровидение
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Что получает победитель Евровидения и какие преимущества этой награды
Євробачення
Кто побеждал на Евровидении за всю историю конкурса
Все победители Евровидения: кто побеждал
Почему Украина не голосует на Евровидении и как поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil
Євробачення
Как проголосовать за Украину в финале Евровидения 2024
Alyona Alyona, Jerry Heil на Євробаченні 2024
Финал Евровидения 2024: порядок выступлений участников
Фінал Євробачення 2024: порядок виступу

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь