На каком канале идет Евровидение 2024: где посмотреть финал конкурса

В 22:00 по киевскому времени в Мальме начался финал Евровидения 2024. Всего в нем выступит 25 стран, Украина — под 2 номером. Самое время включать телевизоры или свои гаджеты и смотреть конкурс.

На каком канале можно посмотреть Евровидение

Если вы задаетесь вопросом — по какому каналу идет Евровидение, то все очень просто. Посмотреть финал можно на телеканале Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Идет прямая трансляция и на официальном YouTube-канале конкурса.

Сейчас смотрят

Какие страны будут выступать в финале Евровидения 2024 — список смотрите на Фактах ICTV.

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