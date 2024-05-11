На якому каналі йде Євробачення 2024: де подивитися фінал конкурсу

О 22:00 за київським часом у Мальме розпочався фінал Євробачення 2024. Загалом у ньому виступить 25 країн, Україна – під 2 номером. Саме час вмикати телевізори або свої гаджети і дивитися конкурс.

На якому каналі можна подивитися Євробачення

Якщо ви ставите питання – по якому каналу йде Євробачення, то все дуже просто. Подивитися фінал можна на телеканалі Суспільне Культура і Суспільне Євробачення.

Йде пряма трансляція і на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

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Які країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2024 – список дивіться на Фактах ICTV.

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