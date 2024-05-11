Как проголосовать за Украину в финале Евровидения 2024

Финал Евровидения 2024 состоится 11 мая в шведском городе Мальме. За победу в песенном конкурсе будут соревноваться 25 стран, среди которых и представители Украины — дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

Певицы выйдут на сцену с песней Teresa & Maria под вторым номером. Как проголосовать за представительниц Украины в финале Евровидения 2024 — читайте инструкцию далее в материале.

Как голосовать за Украину в финале Евровидения 2024

Зрительское голосование в финале Евровидения 2024 начнется непосредственно перед началом выступления первого участника.

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Украинцы, которые находятся за границей и имеют иностранного оператора мобильной связи, могут поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil своим голосом.

Проголосовать за Украину можно через приложение Eurovision Song Contest, с помощью звонка или смс с цифрой 2 на определенный для каждой страны номер.

У зрителей из стран, не участвующих в Евровидении 2024, было 24 часа, чтобы проголосовать за понравившиеся им песни. Сделать это можно через сайт esc.vote или в приложении Eurovision Song Contest. Голосование начнется за сутки до начала шоу.

По правилам конкурса, голосовать за представителя своей страны нельзя, поэтому украинцы имеют возможность поддержать других участников Евровидения 2024. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение на номер 7576 с порядковым номером выступления артиста.

Напомним, что финал песенного конкурса начнется 11 мая в 22:00 по киевскому времени. Где смотреть финал Евровидения 2024 — читайте в нашем материале.

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