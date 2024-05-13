£3 млрд ежегодно: Британия обязалась предоставлять Украине военную помощь

Великобритания взяла на себя обязательства ежегодно выделять на военную поддержку Украины 3 млрд фунтов стерлингов, что составляет более $3,7 млрд.

Об этом в интервью телеведущей программы Факты недели Оксане Соколовой рассказал посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.

— Мы были первой страной, которая подписала новое соглашение в сфере безопасности. Но сейчас – мы первая страна, которая определила финансирование для реализации этого соглашения, — подчеркнул Харрис.

Что входит в пакет помощи Великобритании

Посол отметил, что 3 млрд фунтов — это только военная поддержка.

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— И это очень важно, ведь свидетельствует о том, что мы имеем долгосрочную перспективу, и что мы здесь не только сейчас, в этом году, но и всегда будем рядом с Украиной, — сказал дипломат.

К слову, во время визита в Киев 2 мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве. Тогда же он объявил о предоставлении нашему государству помощи в размере £36 млн.

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