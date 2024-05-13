£3 млрд щороку: Британія зобов’язалася надавати Україні військову допомогу
Велика Британія взяла на себе зобов’язання щороку виділяти на військову підтримку України 3 млрд фунтів стерлінгів, що становить понад $3,7 млрд.
Про це в інтерв’ю телеведучій програми Факти тижня Оксані Соколовій розповів посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.
– Ми були першою країною, яка підписала нову угоду у сфері безпеки. Але зараз – ми перша країна, яка визначила фінансування для реалізації цієї угоди, – наголосив Гарріс.
Що входить у допомогу Великої Британії
Посол зазначив, що 3 млрд фунтів – це лише військова підтримка.
– І це дуже важливо, адже свідчить про те, що ми маємо довгострокову перспективу, і що ми тут не тільки зараз, цього року, але й завжди будемо поруч з Україною, – сказав дипломат.
До речі, під час візиту до Києва 2 травня, глава МЗС Британії Девід Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства. Тоді ж він оголосив про надання нашій державі допомоги у розмірі £36 млн.