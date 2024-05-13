РФ имела частичный успех в Харьковской области, но Силам обороны удалось ее остановить

В понедельник, 13 мая, российские оккупанты совершили 11 атак, пытаясь прорваться на Харьковском направлении, и имели частичный успех.

Тем не менее Силам обороны удалось остановить прорыв захватчиков и держать позиции.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас смотрят

— Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Оккупанты нанесли восемь авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области. Вместе с тем, Силами обороны совершаются контратакующие действия, — указано в сводке.

Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться.

— Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения, — подчеркивает военное командование ВСУ.

Потери оккупантов на Харьковском направлении 13 мая

С начала суток потери врага на Харьковском направлении составляют 97 человек.

Потери вооружения и военной техники – 8 единиц.

Бои на Харьковском направлении — карта

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.