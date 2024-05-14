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Потери врага на 14 мая: ВСУ уничтожили 1,4 тыс. оккупантов и почти 30 артсистем

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Потери врага на 14 мая 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1 400 российских оккупантов.

Общие потери армии РФ на 811-е сутки полномасштабной войны превысили 485 тыс. убитыми.

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Потери РФ на 14 мая 2024

  • личного состава — около 485 430 (+1400) человек;
  • танков — 7 496 (+11);
  • боевых бронированных машин — 14 460 (+43);
  • артиллерийских систем — 12 515 (+28);
  • РСЗО — 1 070;
  • средств ПВО — 798 (+1);
  • самолетов — 351 (+1);
  • вертолетов — 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 985 (+49);
  • крылатых ракет — 2 197;
  • кораблей/катеров — 26;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 907 (+29);
  • специальной техники — 2 054 (+6).

Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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