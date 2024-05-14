Валентина Летяк, редактор ленты
Потери врага на 14 мая: ВСУ уничтожили 1,4 тыс. оккупантов и почти 30 артсистем
Потери врага на 14 мая 2024 года — сводка Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 1 400 российских оккупантов.
Общие потери армии РФ на 811-е сутки полномасштабной войны превысили 485 тыс. убитыми.
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Потери РФ на 14 мая 2024
- личного состава — около 485 430 (+1400) человек;
- танков — 7 496 (+11);
- боевых бронированных машин — 14 460 (+43);
- артиллерийских систем — 12 515 (+28);
- РСЗО — 1 070;
- средств ПВО — 798 (+1);
- самолетов — 351 (+1);
- вертолетов — 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 985 (+49);
- крылатых ракет — 2 197;
- кораблей/катеров — 26;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 16 907 (+29);
- специальной техники — 2 054 (+6).
Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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