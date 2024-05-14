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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Втрати ворога на 14 травня: ЗСУ знищили 1,4 тис. окупантів та майже 30 артсистем

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 14 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1 400 російських окупантів.

Загальні втрати армії РФ на 811-ту добу повномасштабної війни перевищили 485 тис. вбитими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 14 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 485 430 (+1400) осіб;
  • танків ‒ 7 496 (+11);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 460 (+43);
  • артилерійських систем – 12 515 (+28);
  • РСЗВ – 1 070;
  • засобів ППО ‒ 798 (+1);
  • літаків – 351 (+1);
  • гелікоптерів – 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 985 (+49);
  • крилатих ракет ‒ 2 197;
  • кораблів/катерів ‒ 26;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 907 (+29);
  • спеціальної техніки – 2 054 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 811-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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