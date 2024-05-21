Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно — постановление Кабмина

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Это предусмотрено постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, которым утвержден Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Вручение повесток: что разрешили ТЦК

В пункте 35-м соответствующего постановления прописано, что вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:

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по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства:

по месту работы или учебы:

в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей;

непосредственно в ТЦК и СП;

на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу.

При этом во время вручения повестки осуществляется фото- и видеофиксация представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейским.

Повестки по почте

Постановлением №560 также предусмотрено, что повестки начнут отправлять через 60 дней после вступления в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации, то есть с 18 июля.

То есть повестка, отправленная по почте, теперь будет считаться надлежаще врученной в определенных случаях, даже если человек физически ее не получил.

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