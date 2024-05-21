Приложение Резерв+ показывает статус в розыске: что делать, чтобы исправить ошибку

18 мая стало доступно приложение Резерв+, благодаря которому можно дистанционно обновить военно-учетные данные. Однако пользователи жалуются на сбои. В отдельных случаях приложение или выдает ошибку, или же человек находится в длительной очереди на обновление данных из реестра.

Что делать, если приложение Резерв+ показывает статус в розыске, и как исправить ошибку — читайте объяснение Минобороны на Фактах ICTV.

Обновление данных: что делать, если приложение Резерв+ показывает статус в розыске

С 18 мая 2024 года военнообязанные лица могут обновить данные с помощью приложения Резерв+. Так можно внести информацию о фактическом месте жительства, добавить телефон и e-mail. Согласно закону о мобилизации, который вступил в силу, у военнообязанных мужчин на это есть 60 дней.

Сейчас смотрят

Однако электронный кабинет Резерв+ пока работает некорректно и пользователи жалуются на сбои. Одной из ошибок является выдача статуса в розыске.

В оборонном ведомстве объяснили, что функция авторизации в Резерв+ пока действительно может работать некорректно, поскольку приложение защищено от DDOS-атак. Именно поэтому у некоторых пользователей могут возникать трудности с авторизацией в приложении.

В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ показывает статус в розыске.

Статус розыска в Резерв+: как исправить ошибку

Действующим военнослужащим не нужно обновлять свои данные и устанавливать Резерв+, ведь они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать его правила. Для них вскоре запустят альтернативное приложение.

Статус розыска в Резерв+ возможен, если военный все же загрузил приложение, но в ТЦК не успели оцифровать его данные. Сейчас Минобороны предоставило возможность отправлять запросы в техническую поддержку по таким ситуациям.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона сообщила, что есть два варианта действий в случае, если Резерв+ показывает статус розыска:

Обратиться в службу поддержки. Сделать исправление офлайн через визит в ТЦК. То есть человек или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр (ТЦК) и предоставить необходимые документы — паспорт, идентификационный номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу.

— Позже будет возможность исправления ошибок в автоматическом режиме, чтобы для уточнения данных человек вообще не ходил в военкомат, — добавила Екатерина Черногоренко.

Сейчас, из-за большого количества желающих, возникают технические трудности, поэтому ведомство просит всех, кто не является военнообязанными, призывниками и резервистами, не загружать приложение.

Количество запросов на авторизацию является рекордным, поэтому это может вызвать лишнюю нагрузку на серверы и сбои.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.