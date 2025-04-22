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Юлия Гайдук, редакторка ленты

Сколько атомных электростанций в Украине: рабочие и недостроенные

АЕС Україна

Атомная электростанция — это электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия превращается в электрическую.

Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжелых элементов, так же как и на тепловых электростанциях (ТЭС), превращается в электроэнергию.

В отличие от теплоэлектростанций, работающих на органическом топливе, АЭС работают на ядерном топливе. Энергию на АЭС генерирует атомный реактор.

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Сколько атомных электростанций в Украине, какие из них работают в 2025 году и какие планируются — читайте на Фактах ICTV.

Сколько атомных электростанций в Украине: действующие и недостроенные

Атомная энергетика Украины была основана в 1977 году, когда был введен в эксплуатацию первый энергоблок Чернобыльской АЭС. Это была первая атомная электростанция в Украине, но после масштабной аварии она прекратила свою работу. Всего в Украине четыре атомные электростанции.

Действующие АЭС Украины:

  • Хмельницкая;
  • Ровенская;
  • Южноукраинская;
  • Запорожская.

Однако, к сожалению, Запорожская атомная электростанция временно оккупирована россиянами.

В 2025 году в Украине действуют три АЭС. Чернобыльская АЭС не входит в список действующих АЭС. Она имеет статус государственного предприятия и выведена из состава Энергоатома. Запорожская АЭС временно не функционирует из-за оккупации.

Отечественная энергосистема полагается преимущественно на электроэнергию, которую генерируют АЭС. Атомные блоки продолжают производить электроэнергию даже во время российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Сейчас мощность ядерной генерации необходимо наращивать. Ведь бесперебойная работа атомных электростанций — залог экономической стабильности и энергетической независимости.

Украина планирует расширить свои ядерные мощности. В феврале 2025 года был принят закон, который позволяет государственному оператору атомной энергетики приобрести два советских ядерных реактора из Болгарии для Хмельницкой АЭС. Этот шаг направлен на компенсацию потери Запорожской АЭС и повышение энергетической безопасности страны.

Недостроенными в Украине являются Чигиринская, Харьковская, Одесская, Крымская. Также рассматривалась возможность построения атомной электростанции на Закарпатье. Достройка новых ядерных блоков усилит энергетическую безопасность и независимость и откроет перед Украиной новые возможности экспорта электроэнергии.

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Фото: Енергоатом

АЕС, Электростанция, Запорізька АЕС, Чорнобильська АЕС
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