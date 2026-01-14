После очередной ночной атаки РФ ситуация с электроснабжением и теплом в Киеве остается напряженной.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в большинстве домов теплоснабжение уже восстановили. В то же время без тепла до сих пор остаются несколько сотен многоэтажных домов. По его словам, ситуация с электричеством в городе остается крайне сложной.

О том, когда включат отопление в квартирах Киева, мы поговорили с профессором кафедры общественного управления, доктором наук по государственному управлению и кандидатом технических наук Геннадием Рябцевым.

Когда вернут отопление в Киеве

Эксперт подчеркнул, что в целом восстановление теплоснабжения в домах киевлян вполне реально, однако сроки, когда дадут отопление в Киеве, зависят от состояния отопительных систем. Как известно, в отдельных районах зафиксированы повреждения из-за перемерзания теплосетей, поэтому говорить о единых сроках не приходится.

По словам эксперта, сроки восстановления тепла существенно различаются в зависимости от района и типа отопления. Важно учитывать, идет ли речь о централизованном теплоснабжении или об электроотоплении.

— Часть домов подключена к Киевтеплоэнерго, но есть и такие, где на входе есть только холодная вода и электричество, то есть централизованное отопление там отсутствует, — подчеркнул эксперт.

Геннадий Рябцев предположил, что для большинства потребителей отопление будет восстановлено в течение суток. Он напомнил, что после последней атаки на энергосистему без тепла в Киеве оставалось около 6 тыс. домов, тогда как сейчас эта цифра сократилась до чуть более 400. Ежедневно удается подключать по несколько десятков домов.

Эксперт отметил, что смотрит на ситуацию со сдержанным оптимизмом. Если еще вчера было сложно сказать, когда будет отопление в Киеве и делать какие-либо прогнозы, то сегодня ситуация несколько улучшилась и на правом, и на левом берегу.

Отопление в Киеве: когда восстановят теплоснабжение в домах с поврежденными системами

В то же время этот оптимизм не касается домов, пострадавших от локальных аварий.

— Речь идет о случаях, когда обслуживающие или управляющие компании вовремя не слили теплоноситель из системы отопления, из-за чего произошли разрывы труб. Это единичные, а не массовые ситуации, — отметил Рябцев.

Несмотря на то, что впоследствии будут выяснять, кто виноват в таких случаях, работы по восстановлению теплоснабжения будут проводиться как можно быстрее. В то же время максимально быстро восстановить систему в таких домах не удастся, ведь ремонт может длиться не один день и даже не одну неделю.

Поэтому их временно будут обеспечивать электроэнергией от генераторов, чтобы жители могли пользоваться электрообогревателями в своих квартирах.

Эксперт отметил, что этот вопрос находится на контроле органов местного самоуправления, а также Кабинета министров. По заявлению премьер-министра Юлии Свириденко, ряд наиболее пострадавших домов в Киеве будет обеспечен мощными генераторами, которые должны доставить в ближайшие дни.

По оценке эксперта, по крайней мере до конца недели жители этих домов увидят, что работы начались, а оборудование уже доставляют и подключают к системам.

Когда в Киеве включат отопление: что говорят в правительстве

Государство не остается в стороне и активно присоединяется к решению проблемы. Премьер-министр отчиталась о мерах, которые принимает правительство для восстановления тепло- и электроснабжения в домах Киева.

По словам Свириденко, после новых вражеских обстрелов энергетики работают над скорейшим возвращением стабильного энергоснабжения.

Решение Кабинета министров о пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры позволило дополнительно привлечь к сети около 1 ГВт электрической мощности, что уже помогает балансировать систему в условиях морозов и последствий атак.

Правительство также координирует действия с торговыми сетями, чтобы обеспечение людей продуктами оставалось под контролем.

В районах Киева с наибольшими проблемами с энергоснабжением по поручению правительства ГСЧС устанавливает мощные генераторы, которые позволяют поддерживать жизнедеятельность целых кварталов и уменьшают нагрузку на энергосистему.

Параллельно по стране разворачивают дополнительные пункти незламності с учетом ситуации на местах. Руководителям областных военных администраций и профильному министерству поручено держать самые сложные случаи на личном контроле, оперативно выезжать на места и поддерживать связь с людьми.

Особое внимание правительство уделяет формированию резервов топлива, чтобы гарантировать наличие ресурса и стабильность цен. В то же время продолжается работа над быстрым восстановлением генерации и увеличением импорта электроэнергии.

Работы на всех энергообъектах не прекращаются, и, как подчеркнули в правительстве, энергетики и ремонтные бригады работают в усиленном режиме.