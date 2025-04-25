Зеленский: Нужно давление на Россию, прекращение убийств — это приоритет

Нужно давление на Россию, чтобы достичь мирного соглашения. Прекращение убийств в Украине — это первый приоритет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об обстрелах России по Украине

Украина еще 45 дней назад согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о тишине в небе, на море и фронте, обратил внимание глава государства.

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Также предлагала сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху, и прекратить удары как минимум по гражданским объектам, заявил Зеленский. Но все это Россия отвергает.

Именно поэтому, убежден президент Украины, нужно давление на Россию. Приоритет заключается в том, чтобы прекратить убийства в Украине.

Сейчас украинская сторона пытается выяснить все детали относительно ракеты, которой российские войска ударили по Киеву. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи, утверждает Зеленский.

По мнению президента, недостаточность давления на Россию дает ей возможность завозить такие ракеты и другое оружие, а также применять его в Европе. В то же время недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, баллистические ракеты.

— В ракете, убившей киевлян, было по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран. Большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями, — обратил внимание Зеленский.

Он отметил, что в современном мире любая война может очень быстро втянуть много разных субъектов. Любая страна, которая становится жертвой агрессии, всегда защищается не от кого-то одного, а от группы сообщников.

Именно поэтому важно, чтобы защита была основана на коллективных усилиях, убежден президент.

Украина благодарна всем в мире, кто помогает защищать жизни наших людей, поставляет системы ПВО и ракеты к ним. Украина благодарит всех, кто сохраняет давление на Россию и ее сообщников за эту войну, сказал глава государства.

В то же время Украина настаивает на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня, утверждает Зеленский.

Только сегодня завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Во время атаки по Киеву россияне убили 12 наших людей, почти 90 человек ранены.

Как рассказал Зеленский, сейчас в больницах остаются более 30 человек, в частности с очень тяжелыми ранениями и ампутациями.

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