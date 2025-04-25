Зеленський: Потрібен тиск на Росію, припинення вбивств – це пріоритет

Потрібен тиск на Росію, щоб досягти мирної угоди. Припинення вбивств в Україні – це перший пріоритет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обстріли Росії по Україні

Україна ще 45 днів тому погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тиші в небі, на морі та фронті, звернув увагу глава держави.

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Також пропонувала зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень, та припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах, заявив Зеленський. Але все це Росія відкидає.

Саме тому, переконаний президент України, потрібен тиск на Росію. Пріоритет полягає в тому, щоб припинити вбивства в Україні.

Наразі українська сторона намагається з’ясувати всі деталі щодо ракети, якою російські війська вдарили по Києву. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї, стверджує Зеленський.

На думку президента, недостатність тиску на Росію дає їй можливість завозити такі ракети та іншу зброю, а також застосовувати її в Європі. Водночас недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, балістичні ракети.

– У ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн. Більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями, – звернув увагу Зеленський.

Він зазначив, що у сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів. Будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників.

Саме тому важливо, щоб захист був заснований на колективних зусиллях, переконаний президент.

Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає системи ППО й ракети до них. Україна дякує всім, хто зберігає тиск на Росію та її спільників за цю війну, сказав глава держави.

Водночас Україна наполягає на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитися на повне припинення вогню, стверджує Зеленський.

Тільки сьогодні завершилися рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. Під час атаки по Києву росіяни вбили 12 наших людей, майже 90 осіб поранені.

Як розповів Зеленський, зараз у лікарнях залишаються понад 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями та ампутаціями.

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