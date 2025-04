Зеленский и Стармер провели часовую встречу после похорон Папы Римского

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели встречу в британской резиденции в Италии в рамках визита обоих лидеров в Ватикан, где провожали в последний путь Папу Римского Франциска.

Как сообщил в соцсетях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Зеленский и Стармер “продолжают активную работу с союзниками, встречаясь тет-а-тет с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ватикане”.

President @ZelenskyyUa continues his active work with allies, meeting tête-à-tête with Prime Minister @Keir_Starmer. pic.twitter.com/ZjgpbfMQsZ

