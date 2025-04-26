Зеленский и Стармер провели часовую встречу после похорон Папы Римского

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели встречу в британской резиденции в Италии в рамках визита обоих лидеров в Ватикан, где провожали в последний путь Папу Римского Франциска.

Встреча Зеленского и Стармера

Как сообщил в соцсетях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Зеленский и Стармер “продолжают активную работу с союзниками, встречаясь тет-а-тет с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Ватикане”.

President @ZelenskyyUa continues his active work with allies, meeting tête-à-tête with Prime Minister @Keir_Starmer. pic.twitter.com/ZjgpbfMQsZ — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) April 26, 2025

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Зеленский в Telegram отметил, что шаги, необходимые для установления полного и безусловного прекращения огня и наработки дальнейших гарантий безопасности, были главными темами разговора со Стармером.

— Подытожили результаты встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне. Будем продолжать работу в рамках коалиции желающих, — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и стать первым шагом в установлении справедливого мира с надежными гарантиями безопасности.

– И только сильные гарантии могут обеспечить длительный мир и защиту человеческих жизней, – добавил он.

СМИ о встречи Зеленского и Стармера

По сообщениям медиа, встреча Стармера и Зеленского длилась более часа.

Например, The Guardian со ссылкой на представителя британского премьера пишет, что Стармер и Зеленский договорились сохранить положительную динамику в мирных переговорах по Украине.

— Они обсудили позитивный прогресс, достигнутый в последние дни для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине, — говорится в заявлении пресс-секретаря Даунинг-стрит после встречи Стармера и Зеленского в Риме.

Отмечается, что лидеры договорились “сохранять динамику и продолжать интенсивно работать с международными партнерами”, чтобы “продвинуться вперед на следующих этапах планирования”.

Перед этим глава украинского государства встретился с американским президентом Дональдом Трампом перед началом церемонии по погребению Папы Римского Франциска.

Также Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Италии Джорджей Мелони.

Фото: Keir Starmer

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