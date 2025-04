Зеленський і Стармер провели годинну зустріч після похорону Папи Римського

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели зустріч у британській резиденції в Італії в межах візиту обох лідерів до Ватикану, де проводжали в останню путь Папу Римського Франциска.

Як повідомив у соцмережах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Зеленський і Стармер “продовжують активну роботу із союзниками, зустрічаючись тет-а-тет з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Ватикані”.

President @ZelenskyyUa continues his active work with allies, meeting tête-à-tête with Prime Minister @Keir_Starmer. pic.twitter.com/ZjgpbfMQsZ

