Зеленський і Стармер провели годинну зустріч після похорону Папи Римського

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели зустріч у британській резиденції в Італії в межах візиту обох лідерів до Ватикану, де проводжали в останню путь Папу Римського Франциска.

Зустріч Зеленського і Стармера

Як повідомив у соцмережах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, Зеленський і Стармер “продовжують активну роботу із союзниками, зустрічаючись тет-а-тет з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Ватикані”.

President @ZelenskyyUa continues his active work with allies, meeting tête-à-tête with Prime Minister @Keir_Starmer. pic.twitter.com/ZjgpbfMQsZ — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) April 26, 2025

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Зеленський у Telegram зауважив, що кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки, були головними темами розмови зі Стармером.

– Підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. Будемо і далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих, – зауважив він.

Голова держави наголосив, що безумовне припинення вогню має бути у небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки.

– І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів, – додав він.

ЗМІ про зустріч Зеленського та Стармера

За повідомленнями медіа, зустріч Стармера та Зеленського тривала понад годину.

Наприклад, The Guardian із посиланням на речника британського прем’єра пише, що Стармер і Зеленський домовилися зберегти позитивну динаміку в мирних переговорах щодо України.

– Вони обговорили позитивний прогрес, досягнутий в останні дні для забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні, – йдеться у заяві прессекретаря Даунінг-стріт після зустрічі Стармера і Зеленського в Римі.

Зазначається, що лідери домовилися “зберігати динаміку і продовжувати інтенсивно працювати з міжнародними партнерами”, щоби “просунутися вперед на наступних етапах планування”.

Перед цим глава української держави мав зустріч із американським президентом Дональдом Трампом перед початком церемонії з поховання Папи Римського Франциска.

Також Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Фото: Keir Starmer

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