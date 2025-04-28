Второй приговор Януковичу: президента-беглеца приговорили к 15 годам тюрьмы

Подольский районный суд Киева огласил приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу, назначив 15 лет лишения свободы.

Второй приговор Януковичу

Президенту-беглецу Виктору Януковичу назначили 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УКУ).

Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины Константину Кобзарю назначили 10 лет тюрьмы за дезертирство и организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УКУ).

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– Принятый приговор стал очередным результатом Офиса генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, способствовавших российской агрессии против нашего государства, – отметили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры в суде доказали, продолжают в Офисе генпрокурора, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями РФ, незаконно пересек госграницу Украины воздушным путем.

Кроме того, отмечают в ОГПУ, Янукович организовал переправку не менее 20 человек из близкого окружения и военнослужащих УГО.

– Полет осуществлялся вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения.

Они вылетели тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота Вооруженных сил РФ из окрестности села Урзуф Мангусского района Донецкой области в направлении РФ к военному аэродрому в городе Ейск, – отметили в Офисе генпрокурора.

Пробыв некоторое время в Ейске, они улетели в Анапу, а оттуда на военно-транспортном самолете, предоставленном представителями ВСУ РФ, направились к военному аэродрому Гвардейское на территории Крыма.

В дальнейшем, продолжают в ОГПУ, экс-президент решил при содействии ВС РФ окончательно покинуть Украину.

– Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он (Виктор Янукович, – Ред.) подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в Россию, – отмечают прокуроры.

Из Автономной Республики Крым экс-президента вывозили по морю российские военные.

Тогда вместе с экс-президентом морским судном из Севастополя в РФ уехала часть работников госохраны. На военную службу они не вернулись.

– Маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России составляли, полностью контролировали и сопровождали сотрудники Федеральной службы охраны и военные Южного военного округа РФ при непосредственном согласовании президента России, – сообщили в Офисе генпрокурора.

Дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

Специальное досудебное расследование осуществляло Государственное бюро расследований.

Следует отметить, что это уже второй приговор бывшему президенту.

В январе 2019 года Виктора Януковича осудили за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины), назначив 13 лет лишения свободы.

Ранее также было сообщено о подозрении 15 бывшим работникам Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

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