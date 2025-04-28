Другий вирок Януковичу: президента-втікача засудили до 15 років тюрми

Подільський районний суд Києва оголосив вирок четвертому президенту України Віктору Януковичу.

Другий вирок Януковичу

Президенту-втікачу Віктору Януковичу призначили 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України Костянтину Кобзарю призначили 10 років тюрми за дезертирство та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України).

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– Ухвалений вирок став черговим результатом Офісу генпрокурора у процесі притягнення до відповідальності колишніх українських високопосадовців, які сприяли російській агресії проти нашої держави, – зауважили у пресслужбі відомства.

Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ, незаконно перетнув держкордон України повітряним шляхом.

Крім того, зауважують в ОГПУ, Янукович організував переправлення щонайменше 20 осіб із близького оточення та військовослужбовців УДО.

– Політ здійснювався поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. Вони вилетіли трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота Збройних сил РФ з околиці села Урзуф Мангуського району Донецької області у напрямку РФ до військового аеродрому в місті Єйськ, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Пробувши певний час у Єйську, вони полетіли в Анапу, а звідти на військово-транспортному літаку, наданому представниками ЗСУ РФ, подалися до військового аеродрому Гвардійське на території Криму.

Надалі, продовжують в ОГПУ, експрезидент вирішив за сприяння ЗС РФ остаточно залишити Україну.

– Перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в Севастополі, він (Віктор Янукович, – Ред.) підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до Росії, – наголошують прокурори.

З Автономної Республіки Крим експрезидента вивозили морем російські військові.

Тоді разом з експрезидентом морським судном із Севастополя до РФ виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.

– Маршрут пересування президента-втікача територією України та Росії складали, повністю контролювали та супроводжували співробітники Федеральної служби охорони та військові Південного військового округу РФ за безпосереднього погодження президента Росії, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Справу розглядали за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало Державне бюро розслідувань.

Слід зауважити, що це вже другий вирок колишньому президенту.

У січні 2019 року Віктора Януковича засудили за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України), призначивши 13 років позбавлення волі.

Раніше також було повідомлено про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки президента України Управління державної охорони за фактом дезертирства (ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України).

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