Когда начнутся летние каникулы в Черновцах в 2025 году

Согласно законодательству, учебный год в Украине должен длиться не менее 175 дней. В свою очередь продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

В департаменте образования Черновицкой ОГА объяснили, что учебные заведения имеют право самостоятельно определять структуру учебного года, формы организации образовательного процесса, а также продолжительность каникул.

Когда начнутся летние каникулы в Черновцах и до какого числа продлятся — читайте в материале Фактов ICTV.

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Черновцы: когда начнутся летние каникулы в 2025 году

Начало и окончание учебного года определяется Постановлением Кабинета Министров Украины №841 от 23 июля 2024 года. Согласно документу, учебный год 2024-2025 продлится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года.

В сети распространялись опасения, что летние каникулы в этом году могут сократить. Однако Департамент образования и науки Черновицкой областной военной администрации объяснил, что этого не произойдет. Ведь согласно законодательству, продолжительность учебного года в учреждениях общего среднего образования должна начинаться 1 сентября (День знаний) и длиться не менее 175 учебных дней — до 30 мая.

Обычно в большинстве школ последний звонок звучит 30 мая. После него образовательный процесс для школьников не завершается полностью. До 30 июня могут происходить:

итоговые оценивания и экзамены;

выдача свидетельств о получении образования;

работа пришкольных детских лагерей.

Также могут проводиться дополнительные школьные мероприятия, например, экскурсии. В 2025 году продлится кампания отдыха Лето без гаджетов. По данным, в области должно заработать 213 лагерей и профильных школ с дневным пребыванием.

Сколько продлятся летние каникулы в Черновцах

Ученики в Черновцах и Черновецкой области будут отдыхать до 31 августа 2025 года включительно. Учебный год должен начаться с 1 сентября 2025 года. Однако напоминаем, что каждое учебное заведение может самостоятельно менять график обучения в школах.

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