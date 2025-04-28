Коли почнуться літні канікули у Чернівцях у 2025 році

Згідно з законодавством, навчальний рік в Україні має тривати не менше 175 днів. Своєю чергою тривалість канікул впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

У департаменті освіти Чернівецької ОВА пояснили, що заклади освіти мають право самостійно визначати структуру навчального року, форми організації освітнього процесу, а також тривалість канікул.

Коли почнуться літні канікули у Чернівцях та до якого числа триватимуть — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чернівці: коли почнуться літні канікули у 2025 році

Початок та закінчення навчального року визначається Постановою Кабінету Міністрів України №841 від 23 липня 2024 року. Згідно з документом, навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року.

В мережі ширилися побоювання, що літні канікули цього року можуть скоротити. Проте Департамент освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації пояснив, що цього не станеться. Адже відповідно до законодавства, тривалість навчального року у закладах загальної середньої освіти має починатися 1 вересня (День знань) та тривати не менше 175 навчальних днів — до 30 травня.

Зазвичай у більшості шкіл останній дзвоник лунає 30 травня. Після нього освітній процес для школярів не завершується повністю. До 30 червня можуть відбуватися:

підсумкові оцінювання та іспити;

видача свідоцтв про здобуття освіти;

робота пришкільних дитячих таборів.

Також можуть проводитись додаткові шкільні заходи, наприклад, екскурсії. У 2025 році триватиме відпочинкова кампанія Літо без ґаджетів. За даними, в області має запрацювати 213 таборів та профільних шкіл з денним перебуванням.

Скільки триватимуть літні канікули у Чернівцях

Учні у Чернівцях та Чернівецькій області відпочиватимуть до 31 серпня 2025 року включно. Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня 2025 року. Проте нагадуємо, що кожен заклад освіти може самостійно змінювати графік навчання у школах.

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