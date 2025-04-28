Новости ночи 28 апреля: “бавовна” в России и признание КНДР своего участия в войне

В эти минуты российские войска атакуют беспилотниками восточные и часть районов центральных областей Украины.

К слову, ночью было громко и в России. В частности, в Брянской области РФ уже заявили о “самой мощной” атаке на регион.

Больше о главных событиях ночи и утра 28 апреля читайте в подборке Фактов ICTV.

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Атака дронами

Атака дронами началась около полуночи 28 апреля.

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские беспилотники на границе Харьковской и Сумской областей.

Оттуда группы запущенных россиянами БпЛА двинулись в Черниговскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую области.

О результатах боевой работы защитники неба отчитаются после отражения атаки и обобщения данных.

Взрывы в Брянской области РФ

На череду взрывов в Брянской области РФ сначала жаловались местные жители.

Вскоре губернатор региона Александр Богомаз назвал ночную атаку “самой мощной”.

В Минобороны РФ утверждают, что якобы перехватили и уничтожили в Брянской области 102 беспилотника.

Еще девять БпЛА якобы приземлили над временно оккупированным Крымом, два – над Курской и по одному – над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Богомаз заявил о разрушении “гражданских объектов и инфраструктуры”, но пока решил не детализировать.

Между тем в сети пишут о прилетах по заводу микроэлектроники Кремний Эл.

Кстати, несмотря на “победный” отчет Минобороны РФ, в петербургском аэропорту Пулково в 07:25 28 апреля ввели временные ограничения.

КНДР впервые официально подтвердила отправку своих войск в РФ

28 апреля Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих войск в РФ для поддержки России в ее войне против Украины.

Заявление с ссылкой на Центральную военную комиссию КНДР обнародовало Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Там отметили, что “операция по освобождению Курской области для отражения “авантюрного вторжения украинской власти на территорию Российской Федерации” успешно завершена.

Подразделения Вооруженных сил КНДР, утверждают в северокорейском информагентстве, участвовали в операциях “согласно приказу главы государства Ким Чен Ына” в соответствии с договором о взаимной обороне России и Северной Кореи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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