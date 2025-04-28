Новини ночі 28 квітня: “бавовна” у Росії та визнання КНДР своєї участі у війні

У ці хвилини російські війська атакують безпілотниками східні та частину районів центральних областей України.

До слова, уночі було гучно й у Росії. Зокрема, у Брянській області РФ уже заявили про “найбільш потужну” атаку на регіон.

Більше про головні події ночі та ранку 28 квітня читайте в добірці Фактів ICTV.

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Атака дронами

Атака дронами почалася близько опівночі 28 квітня.

Спершу Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі безпілотники на кордоні Харківської та Сумської областей.

Звідти групи запущених росіянами БпЛА рушили на Чернігівську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку області.

Про результати бойової роботи оборонці неба відзвітують після відбиття атаки та узагальнення даних.

Вибухи у Брянській області РФ

На низку вибухів у Брянській області РФ спершу скаржилися місцеві жителі.

Невдовзі губернатор регіону Олександр Богомаз назвав нічну атаку “найбільш потужною”.

У Міноборони РФ стверджують, що нібито перехопили та знищили у Брянській області 102 безпілотники.

Ще дев’ять БпЛА буцімто приземлили над тимчасово окупованим Кримом, два – над Курською областю та по одному – над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря.

Богомаз заявив про руйнування “цивільних об’єктів та інфраструктури”, але поки вирішив не деталізувати.

Тим часом у мережі пишуть про прильоти по заводу мікроелектроніки Кремній Ел.

До слова, попри “переможний” звіт Міноборони РФ, у петербурзькому аеропорту Пулково о 07:25 28 квітня запровадили тимчасові обмеження.

КНДР уперше офіційно підтвердила відправлення своїх військ до РФ

28 квітня Північна Корея вперше офіційно підтвердила відправлення своїх військ до РФ для підтримання Росії у її війні проти України.

Заяву з посиланням на Центральну військову комісію КНДР оприлюднило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

Там зазначили, що “операція зі звільнення Курської області для відбиття “авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації” успішно завершена.

Підрозділи Збройних сил КНДР, стверджують у північнокорейському інформагентстві, брали участь в операціях “згідно з наказом глави держави Кім Чен Ина” відповідно до договору про взаємну оборону Росії та Північної Кореї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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