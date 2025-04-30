В Украине пенсионное обеспечение является одной из ключевых социальных гарантий государства для граждан, достигших пенсионного возраста или утративших трудоспособность. Однако существуют определенные законодательно определенные обстоятельства, при которых выплата пенсии может быть прекращена.

Факты ICTV узнавали, может ли пенсионер потерять пенсию в Украине и при каких условиях.

Пенсия в Украине: может ли ее потерять пенсионер

В Украине существуют обстоятельства, при которых пенсионер может потерять право на получение пенсии. Эти обстоятельства регулируются статьей 49 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

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Выплата пенсии может быть прекращена на основании решения органов Пенсионного фонда или суда.

Условия, при которых пенсионер может потерять пенсию:

Предоставление недостоверных сведений при назначении пенсии.

Проживание за границей на постоянной основе.

Смерть пенсионера или его признание безвестно отсутствующим или объявление умершим.

Неполучение пенсии в течение шести месяцев подряд.

Невыполнение требований физической идентификации, предусмотренных законом.

Временное проживание за границей, о чем пенсионер подает заявление.

В предусмотренных законодательством случаях, в частности после завершения обучения детей, получающих пенсию по потере кормильца, или в случае трудоустройства лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, которая снова дает право на такую пенсию.

Как возобновить выплаты тем, кто потерял пенсию в Украине

Если обстоятельства изменятся, пенсия может быть возобновлена. Для этого пенсионер должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения причин прекращения выплаты и наличия оснований для ее восстановления.

Для возобновления выплат необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление.

Источник : Пенсионный фонд

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