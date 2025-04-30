В Україні пенсійне забезпечення є однією з ключових соціальних гарантій держави для громадян, які досягли пенсійного віку або втратили працездатність. Однак існують певні законодавчо визначені обставини, за яких виплата пенсії може бути припинена.

Факти ICTV дізнавалися, чи може пенсіонер втратити пенсію в Україні та за яких умов.

Пенсія в Україні: чи може її втратити пенсіонер

В Україні існують обставини, за яких пенсіонер може втратити право на отримання пенсії. Ці обставини регулюються статтею 49 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Виплата пенсії може бути припинена на підставі рішення органів Пенсійного фонду або суду.

Умови, за яких пенсіонер може втратити пенсію:

Надання недостовірних відомостей під час призначення пенсії.

Проживання за кордоном на постійній основі.

Смерть пенсіонера або його визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.

Неотримання пенсії протягом шести місяців підряд.

Невиконання вимог фізичної ідентифікації, передбачених законом.

Тимчасове проживання за кордоном, про що пенсіонер подає заяву.

У передбачених законодавством випадках, зокрема після завершення навчання дітей, які отримують пенсію через втрату годувальника, або в разі працевлаштування особи, що одержує пенсію за вислугу років, на посаду, яка знову надає право на таку пенсію.

Як поновити виплати тим, хто втратив пенсію в Україні

Якщо обставини зміняться, пенсія може бути поновлена. Для цього пенсіонер повинен звернутися до територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування причин припинення виплати та наявності підстав для її відновлення.

Для поновлення виплат необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу, та подати відповідну заяву.

Джерело : Пенсійний фонд

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