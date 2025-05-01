Можно ли получить отсрочку, если жена служит: что нужно знать мужчинам

Вопрос о возможности получения отсрочки от мобилизации мужчиной, жена которого проходит военную службу, актуален в условиях военного положения в Украине.

Факты ICTV узнавали, можно ли получить отсрочку, если жена служит.

Мобилизуют ли, если жена служит

Статья 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации содержит перечень оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Прямой нормы, которая бы предоставляла мужчине право на отсрочку только на основании того, что его жена является военнослужащей, не существует.

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Но в пункте 15 статьи 23 указано, что женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью 6 статьи 2 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

Адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко, отвечая на вопрос, могут ли призвать служить мужа, жена которого служит, отметила, если кто-то из семьи уже служит в ВСУ, это само по себе не дает другим родственникам права на отсрочку от мобилизации.

Исключение — если родственник погиб при исполнении военных обязанностей или пропал без вести во время войны. В таком случае отсрочка возможна.

— Так что в армию могут мобилизовать нескольких близких родственников одновременно — например, мужа и жену, двух братьев, отца и сына или даже обоих сыновей. Если мужчина младше 60 лет и военнообязанный, то его тоже могут мобилизовать. Это обычная практика, — отметила адвокат.

Жена служит: можно ли получить отсрочку, если есть дети

Другая ситуация — когда в семье есть несовершеннолетний ребенок, а в ВСУ служит жена. В таком случае муж имеет законное право на отсрочку, а также может быть уволен со службы, если уже мобилизован.

По словам адвоката, жена должна служить именно в Вооруженных силах Украины — служба в полиции или ГСЧС такого основания не дает.

По словам адвоката, на практике бывают случаи, когда женщина добровольно идет служить в ВСУ, понимая, что ее, как женщину, вряд ли отправят на передовую. В такой ситуации мужчина получает отсрочку, чтобы быть дома с ребенком. Это один из способов, как семья пытается сохранить хотя бы одного из родителей рядом с ребенком.

Кстати, мужчина также может уйти в декретный отпуск вместо своей жены и получить отсрочку, если она служит в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

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