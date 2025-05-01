Чи можна отримати відстрочку, якщо дружина служить: що потрібно знати чоловікам

Питання щодо можливості отримання відстрочки від мобілізації чоловіком, дружина якого проходить військову службу, актуальне в умовах воєнного стану в Україні.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна отримати відстрочку, якщо дружина служить.

Чи мобілізують, якщо дружина служить

Стаття 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію містить перелік підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Прямої норми, яка б надавала чоловікові право на відстрочку лише на підставі того, що його дружина є військовослужбовицею, не існує.

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Але у пункті 15 статті 23 вказано, що жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Адвокат юридичної компанії Riyako&partners Катерина Аніщенко, відповідаючи на питання, чи можуть призвати чоловіка, дружина якого служить, зазначила, якщо хтось із родини вже служить у ЗСУ, це саме по собі не дає іншим родичам права на відстрочку від мобілізації.

Виняток — якщо родич загинув під час виконання військових обов’язків або зник безвісти під час війни. У такому разі відстрочка можлива.

– Отже, до війська можуть мобілізувати кількох близьких родичів одночасно, наприклад, чоловіка і дружину, двох братів, батька і сина або навіть обох синів. Якщо чоловік молодший за 60 років і військовозобов’язаний, то його теж можуть мобілізувати. Це звичайна практика, – зазначила адвокат.

Дружина служить: чи можна отримати відстрочку, якщо є діти

Інша ситуація — коли в родині є неповнолітня дитина, а в ЗСУ служить дружина. У такому разі чоловік має законне право на відстрочку, а також може бути звільнений зі служби, якщо вже мобілізований.

За словами адвоката, дружина повинна служити саме у Збройних силах України — служба в поліції чи ДСНС такої підстави не дає.

За словами адвоката, на практиці бувають випадки, коли жінка добровільно йде служити до ЗСУ, розуміючи, що її, як жінку, навряд чи відправлять на передову. У такій ситуації чоловік отримує відстрочку, щоб бути вдома з дитиною. Це один зі способів, як сім’я намагається зберегти хоча б одного з батьків поруч із дитиною.

До речі, чоловік також може піти у декретну відпустку замість своєї дружини та отримати відстрочку, якщо вона служить у ЗСУ. Детальніше про це читайте в матеріалі на нашому сайті.

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