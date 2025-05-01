Могут ли лишить выплат ВПЛ за покупку жилья и как не потерять помощь

Назначение и выплата государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) регулируется в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ, который определяет условия, основания для назначения выплат, а также обстоятельства, при которых такая помощь не предоставляется.

Особое внимание в этом Порядке уделено имущественным критериям — именно они могут существенно повлиять на право лица или семьи на получение государственной поддержки.

Факты ICTV узнавали, могут ли лишить выплат ВПЛ за покупку жилья.

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Могут ли лишить помощи ВПЛ при покупке жилья и при каких условиях

Для назначения или выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам учитываются имущественные критерии, в частности те, которые предусмотрены подпунктами 2 и 5 пункта 7-1 Порядка предоставления такой помощи.

Помощь на проживание не назначается или не выплачивается семье, если в течение последних трех месяцев перед обращением или во время получения такой помощи:

Один из членов семьи приобрел жилье (дом, квартиру) на сумму более 100 тысяч гривен.

На 1 число месяца, с которого назначается или выплачивается помощь, кто-то из членов семьи владеет жилым помещением (или долей), которое находится за пределами Перечня

Исключения — жилье, которое:

расположено на территории, включенной в Перечень

официально признано непригодным для проживания (подтверждено документально органами власти или внесено в Реестр поврежденного/уничтоженного имущества);

имеет меньшую площадь чем 13,65 м² на одного члена семьи;

приобретенное в кредит, если первый взнос был менее 100 тыс. грн.

Итак, в соответствии с подпунктом пятого пункта седьмого порядка, лицо, осуществившее покупку жилого помещения по договору кредита, если первый взнос составил менее 100 000 грн, имеет право на помощь.

К примеру, если ВПЛ приобрела жилье в Богодуховской городской территориальной громаде, то помощь не будет прекращена, даже если жилье дороже 100 тыс. грн, потому что поселок входит в перечень территорий, где боевые действия еще могут продолжаться.

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