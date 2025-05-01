Призначення та виплата державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) регулюється відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, який визначає умови, підстави для призначення виплат, а також обставини, за яких така допомога не надається.

Особливу увагу в цьому порядку приділено майновим критеріям — саме вони можуть суттєво вплинути на право особи або сім’ї отримувати державну підтримку.

Чи можуть позбавити допомоги ВПО при купівлі житла та за яких умов

Для призначення або виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам враховуються майнові критерії, зокрема ті, що передбачені підпунктами 2 та 5 пункту 7-1 Порядку надання такої допомоги.

Допомога на проживання не призначається або не виплачується сім’ї, якщо протягом останніх трьох місяців перед зверненням або під час отримання такої допомоги:

один із членів сім’ї придбав житло (будинок, квартиру) на суму понад 100 тисяч гривень;

на 1 число місяця, з якого призначається або виплачується допомога, хтось із членів сім’ї володіє житловим приміщенням (або часткою) поза межами переліку територій, де ведуться бойові дії.

Винятки – житло, яке:

розташоване на території, внесеній у перелік населених пунктів, де ведуться бойові дії, і не визначено дату їх завершення або дату припинення тимчасової окупації;

офіційно визнане непридатним для проживання (підтверджено документально органами влади або внесене до Реєстру пошкодженого/знищеного майна);

має меншу площу ніж 13,65 м² на одного члена сім’ї;

придбане в кредит, якщо перший внесок був менше ніж 100 тис. грн.

Отже, відповідно до підпункту 5 пункту 7 порядку, особа, яка здійснила купівлю житлового приміщення за договором кредиту, якщо перший внесок менше ніж 100 000 грн, має право на допомогу.

До прикладу, якщо ВПО придбала житло в Богодухівській міській територіальній громаді, то допомога не буде припинена, навіть якщо житло дорожче 100 тис. грн, бо селище входить до переліку територій, де бойові дії ще можуть тривати.

