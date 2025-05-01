В Україні розпочалося виробництво 30-кілометрових оптоволоконних котушок для дронів: що відомо

В Україні розпочалося серійне виготовлення котушок на 30 км для оптоволоконних FPV-дронів.

Що відомо про виробництво 30-кілометрових оптоволоконних котушок для дронів та в чому особливість — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які особливості 30-кілометрових оптоволоконних котушок для дронів

Українська компанія 3DTech виготовляє різні типи FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, що робить їх несприйнятливими до електронних перешкод. Тобто безпілотники замість традиційних для FPV систем радіозв’язку комплектуються котушкою з кабелем, який розмотується під час польоту дрона.

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Така система зв’язку є повністю захищеною від ворожих радіоелектронних перешкод та робить дрон ефективнішим під час використання. Наразі нові котушки на 30 км успішно пройшли внутрішні випробування та вже серійно виробляються. Виробництво та намотка котушок проводиться виключно в Україні, закуповується лише сировина.

Варто зазначити, що це перша серійна котушка на 30 кілометрів в Україні.

Готові китайські котушки можуть мати заводський брак. Намотка котушки в Україні дозволяє контролювати якість виробу на всіх етапах виготовлення. Це є перевагою, адже таким чином значно знижується кількість обривів при використанні на передовій.

Оптоволоконні котушки для дронів: характеристики

Котушка з оптоволоконним кабелем 30 км є необхідністю, адже реалії війни на території України вимагають значно більшої дальності. Відзначимо, що більшість серійних зразків мають дальність не більше 20 км.

В нових котушках виробники розробили універсальне кріплення для того, щоб українські військові могли модифікувати FPV-дрони, які вже у них є. Також в котушках використовується оптоволокно, яке у два рази тонше, ніж виробляють в Китаї, — кажуть виробники.

Оптоволоконна котушка — техніні характеристики

Довжина кабелю може бути: 10 км, 15 км, 20 км та 30 км.

Вага:

котушка 20 км — 1883 г;

котушка 15 км — 1486 г;

котушка 10 км — 1155 г;

котушка 30 км — дані поки не повідомляються.

Всі котушки мають зручне швидкознімне кріплення та легко інтегруються під дрони різних типів.

Фото: 3DTech

Джерело: 3DTech, Defense Express

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