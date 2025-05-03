РФ атаковала Украину баллистикой и 183 дронами: сколько целей уничтожено
Во время ночной атаки Украину россияне атаковали двумя баллистическими ракетами и 183 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 20:30 2 мая и продолжалась до утра 3 мая.
За это время россияне запустили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма.
Из российских Брянска, Курска, Орла и Миллерово оккупанты атаковали 183 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов.
Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сил обороны Украины уничтожили 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов).
Приземлили их на востоке, севере, юге и центре страны.
73 БпЛА-имитаторы были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины