РФ атаковала Украину баллистикой и 183 дронами: сколько целей уничтожено

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали двумя баллистическими ракетами и 183 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 20:30 2 мая и продолжалась до утра 3 мая.

За это время россияне запустили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма.

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Из российских Брянска, Курска, Орла и Миллерово оккупанты атаковали 183 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами других типов.

Авиация, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы сил обороны Украины уничтожили 77 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов).

Приземлили их на востоке, севере, юге и центре страны.

73 БпЛА-имитаторы были локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 165-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

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