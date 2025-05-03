РФ атакувала Україну балістикою та 183 дронами: скільки цілей знищено

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували двома балістичними ракетами та 183 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще 20:30 2 травня і тривала до ранку 3 травня.

За цей час росіяни запустили дві балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської області РФ та тимчасово окупованого Криму.

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З російських Брянська, Курська, Орла та Міллерово окупанти атакували 183 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами інших типів.

Авіація, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів).

Приземлили їх на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

73 БпЛА-імітатори були локаційно втрачені (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 165-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

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