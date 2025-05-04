Карта боевых действий на 04 мая 2025 — ситуация на фронте

На конец минувших суток на фронте произошло 180 боевых столкновений, россияне нанесли два ракетных и 55 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 98 управляемых бомб. Кроме того, враг нанес 1132 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 4 мая 2025 года

Ситуация в Украине на 4 мая 2025 года

По состоянию на утро 4 мая в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет Калибр общим залпом до шести ракет. В Азовском море российские корабли отсутствуют.

Потери РФ в войне на 4 мая 2025 года

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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