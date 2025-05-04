Карта бойових дій на 04 травня 2025 – ситуація на фронті

На кінець минулої доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень, росіяни завдали двох ракетних та 55 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 98 керованих бомб. Крім того, ворог завдав 1132 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 4 травня 2025

Ситуація в Україні на 4 травня 2025

Станом на ранок 4 травня у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет Калібр загальним залпом до шести ракет. В Азовському морі російські кораблі відсутні.

Втрати РФ у війні на 4 травня 2025

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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