Помощь раненым, семьям погибших и ветеранам: в ВСУ заработали патронатные службы

В каждой боевой бригаде Вооруженных сил Украины теперь действует патронатная служба — структура военно-гражданского сотрудничества, которая занимается ранеными, ветеранами, военными, вернувшимися из плена, а также семьями погибших, пропавших без вести и пленных.

Патронатная служба в каждой бригаде ВСУ

Об этом сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Александр Кутков во время пресс-конференции 5 мая.

– Все службы сопровождения созданы уже во всех бригадах боевого состава. Приоритет при комплектовании предоставляется лицам с инвалидностью и освободившимся из плена и пожелавшим продолжать службу, — заявил Кутков.

По словам координатора и преподавательницы курсов служб сопровождения Сил обороны Оксаны Корчинской, обучение таких специалистов продолжается. Его уже прошли представители более 200 воинских частей.

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– Базово военно-гражданское сотрудничество входило в их работу, помощь при погребении, контакт с семьей – это базово. А теперь мы дополнительно учим, как беспокоиться о раненых, как контактировать с госпиталями, с гражданскими больницами, с реабилитационными учреждениями, как раненым потом получить инвалидность, — отметила Корчинская.

Эти межведомственные курсы организуют ЦИК, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Минсоцполитики и другие ведомства.

Их цель – научить персонал патронатных служб взаимодействовать с разными структурами и ориентироваться в актуальном законодательстве.

Сержант штаба патронатной службы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ Алексей Попович — один из тех, кто лично прошел через ранения и теперь поддерживает собратьев.

– Я не могу стрелять из автомата. А могу взять в руку карандаш, смартфон, планшет и работать на то, чтобы обеспечивать исполняющих обязанности ребят поддержкой, — поделился Попович, который после ампутации руки присоединился к патронатной службе.

По словам офицерки гражданско-военного сотрудничества 3 ОШБр ВСУ Елены Толкачевой, лучшими специалистами сопровождения становятся те, кто лично прошел через ранения.

– Ребята, которые сейчас работают в нашей службе сопровождения, – это серьезная опора. Они как никто понимают, что нужно раненому, как его поддержать. Это тот же принцип равный-равному в действии, — отметила она.

Напомним, Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать линию фронта на Востоке и вернуть часть территорий, утраченных осенью 2024 года.

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