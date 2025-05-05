Допомога пораненим, родинам загиблих і ветеранам: у ЗСУ запрацювали патронатні служби

У кожній бойовій бригаді Збройних сил України тепер діє патронатна служба — структура військово-цивільного співробітництва, що опікується пораненими, ветеранами, військовими, які повернулися з полону, а також сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.

Патронатна служба у кожній бригаді ЗСУ

Про це повідомив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва (ЦВС) Генштабу ЗСУ Олександр Кутков під час пресконференції 5 травня.

– Всі служби супроводу створені вже у всіх бригадах бойового складу. Пріоритет під час комплектування надається особам з інвалідністю і тим, хто звільнився з полону і забажав продовжувати службу, — заявив Кутков.

За словами координаторки та викладачки курсів служб супроводу Сил оборони Оксани Корчинської, навчання таких фахівців ще триває. Його вже пройшли представники понад 200 військових частин.

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– Базово військово-цивільна співпраця входила в їхню роботу, допомога при похованні, контакт із родиною — це базово. А тепер ми додатково вчимо, як турбуватися про поранених, як контактувати зі шпиталями, з цивільними лікарнями, з реабілітаційними закладами, як пораненим потім отримати інвалідність, — зазначила Корчинська.

Ці міжвідомчі курси організовують ЦВС, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство оборони, Мінсоцполітики та інші відомства.

Їхня мета — навчити персонал патронатних служб взаємодіяти з різними структурами та орієнтуватися в актуальному законодавстві.

Сержант штабу патронатної служби 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Олексій Попович — один із тих, хто особисто пройшов через поранення і тепер підтримує побратимів.

– Я не можу стріляти з автомата. А можу взяти в руку олівець, смартфон, планшет і працювати на те, щоб забезпечувати хлопців, які виконують обов’язки, підтримкою, — поділився Попович, який після ампутації руки долучився до патронатної служби.

За словами офіцерки цивільно-військового співробітництва 3 ОШБр ЗСУ Олени Толкачової, найкращими фахівцями супроводу стають ті, хто особисто пройшов через поранення.

– Хлопці і дівчата, які зараз працюють у нашій службі супроводу, — це серйозна опора. Вони як ніхто розуміють, що потрібно пораненому, як його підтримати. Це той самий принцип рівний-рівному в дії, — зазначила вона.

Нагадаємо, Збройним силам України вдалося стабілізувати лінію фронту на Сході та повернути частину територій, втрачених восени 2024 року.

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