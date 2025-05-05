В Донецкой области комбат организовал схему оформления фиктивных боевых выплат

В одной из боевых бригад ВСУ благодаря совместным действиям СБУ, ГБР и при поддержке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачена схема незаконного присвоения средств.

Комбат требовал “откаты” с боевых выплат

Как сообщает СБУ, во время операции на территории Донецкой области правоохранители задержали командира батальона, который организовал схему фиктивных выплат и требовал от подчиненных часть этих средств в качестве “откатов”.

Следствием установлено, что по его инициативе бойцам назначали дополнительные надбавки в размере 100 тыс. грн — формально за пребывание на передовой в течение всего месяца.

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На самом деле военные не выполняли боевые задачи на линии соприкосновения в течение указанного времени.

После перечисления средств каждому из них приходилось отдавать командиру 40 тыс. грн. В случае отказа от “добровольного взноса” он угрожал отправить военных на настоящий “ноль”.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Документально подтверждено, что только за март командир собрал 920 тыс. гривен незаконных средств. Он намеревался повторить схему и в апреле, однако был задержан правоохранителями во время получения очередной взятки.

Ему уже вручено подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом с элементами вымогательства.

Сейчас злоумышленник находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 49 млн грн. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция проводилась под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.

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