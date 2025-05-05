На Донеччині комбат організував схему оформлення фіктивних бойових виплат

В одній із бойових бригад ЗСУ завдяки спільним діям СБУ, ДБР та за підтримки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського викрито схему незаконного привласнення коштів.

Комбат вимагав “відкати” з бойових виплат

Як повідомляє СБУ, під час операції на території Донецької області правоохоронці затримали командира батальйону, який організував схему фіктивних виплат та вимагав від підлеглих частину цих коштів як “відкат”.

Слідством встановлено, що за його ініціативою бійцям призначали додаткові надбавки у розмірі 100 тис. грн – формально за перебування на передовій протягом усього місяця.

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Насправді ж військові не виконували бойові завдання на лінії зіткнення протягом зазначеного часу.

Після перерахування коштів кожному із них доводилося віддавати командиру 40 тис. грн. У разі відмови від “добровільного внеску” він погрожував відправити військових на справжній “нуль”.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення

Документально підтверджено, що лише за березень командир зібрав 920 тис. грн незаконних коштів. Він мав намір повторити схему і в квітні, однак був затриманий правоохоронцями під час одержання чергового хабаря.

Йому вже вручено підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – отримання неправомірної вигоди службовою особою з елементами вимагання.

Зараз зловмисник перебуває під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 49 млн грн. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора.

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